警方今日逮捕槍手林姓男子、共犯周姓男子，並在兩人身上查獲1枝非制式衝鋒槍、2枝非制式手槍。（崔正綱攝）

高雄角頭「金毛」30歲蔡姓男子昨日藍寶堅尼愛車遭開槍，車身留有２彈孔。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄角頭「金毛」30歲蔡姓男子昨日藍寶堅尼愛車遭開槍，車身留有２彈孔。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

金毛同行友人BＭＷ轎車也遭殃，遭打成蜂窩。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方在案發現場查獲空彈殼7顆及子彈1顆等證物，並循線逮捕槍手林姓男子。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄新興區角頭「金毛」30歲蔡姓男子因路邊便溺與人發生口角，昨日上午自駕千萬藍寶堅尼休旅車、同行友人BMW豪車遭開7槍，槍手隨後搭車逃逸。警方最初循線逮捕槍手同行梁、楊、潘姓男子3人，然而3人供稱槍手另有其人，後續警方循線追查，今日上午10時8分許逮捕開槍19歲林姓男子、開車20歲周姓男子，訊後依槍砲罪嫌送辦。

據悉，金毛8月31日凌晨與同行友人許姓男子一同到新興區七賢二路某知名舞廳消費，期間金毛尿急到舞廳外路邊尿尿滑手機，當時在一旁的林男認為金毛在偷拍他，於是上前與金毛理論，雙方發生口角，後續金毛當天上午9時許與許男準備從舞廳離去時，兩人愛車遭林男開7槍，藍寶堅尼休旅車、BMW分別中2、4發，剩下1發則未擊中。

新興分局警方獲報到場，在現場尋獲空彈殼7顆及子彈1顆等證物，並循線追查，發現林男開槍後立即從副駕駛座上車逃逸，研判有其餘共犯，並在當天下午5時15分許，前往屏東縣鹽埔鄉一帶逮捕19歲梁男、20歲楊男及20歲潘男共3人，但後來3人辯稱僅為同行，並非槍手。

警方再根據3人提供的情資循線追查，掌握槍手林男、駕駛周男身分，並於今日上午10時8分在前金區中正四路、成功一路口將2人逮捕，並在身上查獲1把衝鋒槍、2把手槍；槍手、共犯等5人訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。

金毛曾在2021年間砍傷網紅「超艾夾」，去年中旬其2名友人前往金毛住家位於前金區某社區大樓期間，與大樓劉姓管理員發生爭執，把劉男打的頭破血流，是轄區警方頭痛人物。