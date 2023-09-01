農業部砸近5.7億元補貼進口蛋，去年9月成立、資本額僅50萬元的1人公司「超思」，被外界質疑竟可拿到上億元補助款，記者走訪超思登記位於高雄市岡山區的民宅，疑似負責人秦語喬今天隔窗回應，針對記者詢問是否獲上億元補助款，她否認說沒這麼多，更回應表示：「賠錢」。

媒體今天走訪「超思」公司登記地址，發現是高雄市岡山區岡榮路一處民宅，外觀並未懸掛任何招牌，就連鄰居也說居住當地多年，從不知道這家是公司，也沒見過蛋車出入補充雞蛋，懷疑內情不單純。

記者到訪時，屋內1名疑似超思公司負責人秦語喬隔著窗戶對外回應，詢問她是否獲得農業部上億元補助款，她僅回答：「沒這麼多？」問她確實數字多少，她簡單回應：「賠錢！」，問她要不要說明一下，她僅回答媒體亂寫，還沒求證就亂登，記者表明現在來是向她求證，請她澄清一下，但只獲得對方表示，求證後也亂寫，最後關上窗戶不再說明，手機也關機不再回應。

農產品運銷工作業者「Lin bay 好油」版主林裕紘透過臉書發文指出，根據關務署的統計資料，這些來自巴西的雞蛋，平均到關口的價格大概是台幣5.1元，要清關要關稅30％，預繳營業稅5％，所以清完關的成本是5.1＊1.3＊1.05=6.98元，進來還要利潤、吊櫃、運輸、保管等等各種成本，還有被驗到藥殘後退櫃的風險成本。（被驗到四櫃有藥殘大概要虧700萬）。

林裕紘說，超思呢？進口了一共8814萬顆的巴西雞蛋，假設他都做佛心的不賺錢，自己出300個貨櫃的吊櫃跟運輸，自己吸收700萬退櫃的費用，不把這些成本疊加上去，繳了2.58億左右的稅，做了6.16億左右的營業額。8814萬顆雞蛋一顆補貼3.9，大概是3.43億。

林裕紘提到，原來農業部專案進口的雞蛋有60％是超思一家公司所進，台灣其他老字號的蛋商、進口業者都遠遠不如超思，這些公司應該好好檢討自己為什麼那麼無能？