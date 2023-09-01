超思公司被質疑是資本額50萬的一人公司，卻能大量進口雞蛋，佔總進口量超過6成，拿上億元的補助，遭質疑黑箱遴選、發國難財。行政院副院長鄭文燦今天表示，進口是採取差額補貼，並沒有暴利，這過程應該是可以攤在陽光下。

鄭文燦1日出席「2023台北3C電器空調電腦影音展」開幕典禮，受訪時針對進口蛋爭議表示，農業部已經做了非常完整的說明，從去年年底開始，因為禽流感、俄烏戰爭帶來的飼料高漲，加上包括寒流、老母雞淘汰等等因素，今年上半年國內的雞蛋產量非常不足，造成缺蛋的現象，為了合理供給，而且要平抑蛋價，因此透過農業部以及包括台農發跟中央畜產會來協調各貿易商進口。

鄭文燦強調，進口是採取差額補貼，並沒有暴利，差額包括到岸價格跟國內市場價格的落差，外加30％關稅，這個流程非常清楚，不管是哪一個貿易商，只要是提供給農委會統籌運用的機蛋，必須符合這樣的機制。

鄭文燦說，農業部會做更完整的說明，希望能夠平抑國內的雞蛋價格，同時合理供應給消費者需求，能夠盡最大力量，這過程應該是可以攤在陽光下。