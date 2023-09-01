海葵颱風來襲，宜蘭縣長林姿妙今天（1日）視察新興抽水站，檢視防汛整備及應變機制，並指示水利資源處務必確保各抽水站等防汛設備正常運作，將可能災情降至最低，林姿妙期盼，縣民攜手合作，順利度過各項挑戰。
縣府水利資源處表示，為確保抽水站及移動式抽水機正常運作，縣府每周固定維護保養作業，持續強化各抽水站體、閘門設備更新與建置，以利即時抽排預防災情發生，同時亦安排專人每日巡查縣內河川、區域排水及水利構造物，在歷經多次重大颱風及豪大雨後，大幅改善易淹水地區常年積淹情形。
針對宜蘭縣境內150條土石流潛勢溪流，縣府表示，已與各公所已齊力完成土石流防災整備工作，除持續加強防汛整備外，縣府輔導27個水患自主防災社區及57個村里土石流自主防災社區，也完成整備工作及教育訓練等事項。
林姿妙表示，昨天已增派各抽水站輪值人力，確保入夜後抽水機組運轉妥善，隨時注意各抽水站內外水水位展開抽水作業。林姿妙也呼籲民眾做好防災，應隨時巡視自家周邊懸掛物與排水溝渠，清空側溝蓋板上覆蓋之盆栽、腳踏車、塑膠板及落葉等雜物，確保側溝正常排水，並暫停戶外遊憩活動，避免前往山區、野溪及海邊以保障自身安全。
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