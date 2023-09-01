市調公司Counterpoint指出，印度筆電和PC市場每年價值80億美元，其中有三分之二是來自進口。因此。印度政府於8月4日宣布，立即實施筆電、平板電腦的進口許可措施，企業若想要繼續在印度銷售這些進口產品，必須向政府申請特別許可。

業界人士認為，印度市場實施許可制，意味著延長每款產品進入印度市場的等待時間，尤其在特殊節日前，更必須提前申請。印度此舉也是在要求各大電腦製造商，在印度當地生產，實施進口替代政策。

但在多方壓力下，印度在8月底宣布，筆電、平板電腦的進口許可措施，延後到11月1日生效，印度政府表示，這是要刺激筆電、平板電腦的本土化。

印度官員指出，已經有32家廠商參與相關計畫，包括HPE、戴爾、華碩、宏碁、聯想等，這些企業已經在著手推動本土化生產的工作。

印度政府預估，相關政策可以吸引2.94億美元的額外投資，創造7.5萬個直接就業的機會，政策實施的6年後，當地企業總銷售額將達到405億美元。

另外，印度政府提供21億美元經費，補助筆電、平板電腦、伺服器設備的生產本土化，在當地生產相關產品，最高可以獲得美台設備成本5％的補助，預定在未來1年內選定可獲補貼的公司，並依公司規模等條件進行分配。