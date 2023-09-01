鋼琴家張育瑞日前舉辦首場大型演奏會。（碩樂國際娛樂提供）

跨界鋼琴家張育瑞（Rick）日前於zepp New Taipei舉辦人生首場大型跨界鋼琴演奏會，吸引滿場樂迷朝聖，他精心邀來體熊專科樂團跨界協演、聘請多位大咖藝人演唱會的製作團隊共同製作，而最為吸睛的焦點，則是特地從國家音樂廳運來價值900多萬的義大利國寶琴Fazioli F278作為演奏琴，演奏會展現十足誠意，也讓大家見證到這位年僅24歲、畢業於伯克利音樂學院研究所的Rick精湛且超然的琴藝。

Rick演出除了展現琴藝，更得面臨舞台上臨時狀況的挑戰，就在演出到一半時，這台被譽稱鋼琴界的法拉利出現了狀況，中低音的琴弦當場被彈斷，鋼琴的琴弦非常難彈斷，尤其越低音琴弦會越粗，鋼琴越大台也越難彈斷，Rick哭笑說：「以前在練習的時候有過好幾次把弦彈斷的經驗，但從來沒有在大型現場演出斷弦過，當天剛好是我的農曆生日，這一定是生日驚喜！」

Rick形容當下有稍微嚇到！因為擔心觀眾的聆聽品質受到影響，加上是特別從國家音樂廳運過來的昂貴名琴，不知道會不會有賠償問題；Fazioli鋼琴這邊反倒貼心地關心音樂家演出有沒有受到影響，Fazioli台灣代理張景峯董事長表示，先前完全沒有人彈斷琴弦過，大器說將會處理斷弦的鋼琴；演奏會執行導演事後跟Rick說：「這場演出根本就是雲霄飛車，不誇張，這比我做田馥甄或蔡依林更緊張。」

因為琴弦斷裂需時間處理，Rick展現機智開放現場觀眾點歌，首先是彈奏莫文蔚〈慢慢喜歡你〉展現即興演奏的能力，驚喜的是當觀眾以為要結尾了，Rick左手持續彈著鋼琴、右手則拿起麥克風說：「我們音樂不要停，你們還想聽什麼？」聽眾接連點了彭佳慧〈大齡女子〉與李榮浩〈烏梅子醬〉，組曲不間斷的精彩演出獲得觀眾掌聲不斷，粉絲留言大讚：「謝謝鋼琴斷弦讓我們有這麼特別的回憶。」

Rick則感謝觀眾支持與包容：「現場總是有意料之外的事，所幸製作團隊都非常的專業沒有影響到觀眾的觀賞品質。」而即興演出影片在網路上流傳分享，更意外釣出〈大齡女子〉的原唱現身留言，金曲歌后彭佳慧看到影片後，主動追蹤了Rick並且轉發限時動態，特別寫道「會彈鋼琴的男生 好迷人喔」，前輩心舉動讓Rick受寵若驚，期許未來有機會與歌后合作。