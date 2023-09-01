2024總統大選原本為民進黨參選人賴清德、國民黨參選人侯友宜、民眾黨參選人柯文哲的三腳督戰局，而鴻海創辦人郭台銘日前宣布參選後，讓此大選形成「四腳督」態勢。根據媒體今(1日)公布最新民調結果，若選戰只有三腳督時，賴支持度37.6%、柯支持度24.3%、侯支持度24.2%，但若進入四腳督，民調則起了重大變化。

根據《ETtoday新聞雲》今公布最新民調指出，根據調查，若郭台銘完成連署並正式參選，與賴清德、侯友宜、柯文哲4人競逐，支持度分別為賴清德35.3%、侯友宜21.4%、柯文哲17.6%、郭台銘17.2%。相較賴、侯與柯3人競逐情況，若郭加入戰局，侯支持度躍居第二，而柯支持度明顯下滑6.7個百分點，侯與賴的支持度也分別下滑2.8與2.3個百分點。

該項民調為《ETtoday民調雲》於8月29日至30日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1495份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.53%。