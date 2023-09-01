交通部邀請日本鐵路學者、專家及2005年福知山線事故遺族代表訪台，分享推動日本鐵路的改革經驗，《軌道：福知山線出軌事故：改變JR西日本的奮鬥》作者松本創指出，台鐵現在的體質與日本國鐵末期相似，明明有高搭乘率卻處於虧損，還有不想改變現狀的工會勢力與官僚組織，他呼籲，改革不是為了保護組織，而是為了罹難者，大家要記得改革的初衷，是要保障安全、不要讓事故再發生。

松本創表示，2005年福知山線出軌意外，最直接的原因，是駕駛在速限70公里的路段以116公里過彎，導致前2節車廂撞上大樓，包括駕駛在內107人死亡。探究超速原因，是列車已經延誤，駕駛若如實報告可能會被懲處，重則暫停駕駛勤務，為了減少延誤而超速，駕駛同時用無線電與車長聯繫，注意力分散而導致事故。

根據調查，該名駕駛在公司內部的評價不錯，不是技術或意識不好，主要是怕列車延誤被責難，這就是JR西日本的組織文化造成的問題。

松本創強調，追究責任和釐清原因是不同的層面，發生問題時，一般人容易選擇進行責任追究，找出犯錯員工，罵他、懲罰他並且再教育，這是常見的處理。再來調查機構會去找是誰的過失，個人的問題就會進行起訴、刑事審判，也會給予懲罰，整體社會也是這樣的心情，想要知道誰是犯人、誰做得不好，認為有處罰到人事情就解決了，不是只有日本，許多國家都有這樣的問題。

問題是，重大事故的背後要釐清原因，這並不是某人故意犯錯或是技術能力不足，該人為疏失不是惡意或怠慢，就算找到誰犯的錯，對於解決問題是沒有任何幫助的。松本創指出，一連串的結構性問題，所有錯誤加總在一起才造成失誤，找到構造性問題才是防止意外出現的契機。

松本創說，僵化的官僚主義，不會承認組織有錯誤。他也提到，日本國鐵是在1987年民營化，現在的台鐵與日本國鐵末期很像，明明是搭乘率100％卻在虧損，內部有不想改變現狀的工會勢力，以及安全管理不足、體質不佳等。

松本創表示，過去幾天參訪，他發覺台鐵一直在說事故後做了哪些事情，一直報告同樣的事情，卻沒有真正找出事故背後的原因，「只會列出對策是沒有用的」。台鐵明年要公司化，組織彈性、進用員工的多樣化值得期待，但組織改革為何要做？為誰而做？大家要記得，鐵道對國民來說是重要運輸工具，改革是為了罹難者做的，是確保安全，不是保護組織。