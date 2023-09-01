全福此次現金增資，以每股65元溢價發行22,500張，總計募資14.625億元，募資金額實際認購意願超過30億，最後繳款日原訂為9月4日也提早在8月底到位。

已訂下周一（11日）召開法說會的全福，營運將鎖定三大方向，進度最快的乾眼症新藥BRM421美國三期臨床試驗，正力拚年底收案完成、神經營養性角膜炎新藥BRM424的美國二期臨床試驗，也啟動收案；此外，也將採取合作模式引進新案源，擴大產品線。

林群表示，全福已積極推動全球市場的技轉授權，除美國市場外，其他小區域的授 權談判也在進行中，同時也將申請以科技事業申請股票掛牌上市 。

全福的BRM421，預計召收逾700位中重度乾眼症患者，目前收案進度符合預期，目標年底 前完成三期臨床試驗。由於重度乾眼症患者是無法經由人工淚液或抗 發炎藥物控制病情，BRM421挾獨特機轉優勢，有機會成為全球第一個 修復角膜的乾眼症新藥。

另外，BRM424的美國二期臨床試驗，規劃招募50人，預計一年半完成收案。該新藥已取得美國FDA的孤兒藥資格認定，藉由孤兒藥激勵法規的優勢 ，將可降低開發成本，並有助新藥的及早上市，搶攻龐大未滿足的醫藥商機。