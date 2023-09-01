康和證券看準投資族群年輕化趨勢，與中華職棒樂天桃猿Rakuten Monkeys攜手合作「fun心投起來」，樂天桃猿也邀請熱愛棒球運動的康和證券董事長鄭大宇為其主場開球，號召球友們與粉絲們一起大力支持台灣棒球賽事，讓世界看見台灣。

鄭大宇表示，自己相當熱愛棒球，也是一位棒球迷，康和證對支持棒球發展一向不遺餘力，已連續四年捐款贊助稻江商職青棒隊，讓棒球扎根校園。

根據統計，職棒迄今已34年，總觀眾人數已突破3,000萬人次以上，40歲以下現場觀眾超過8成以上，是年輕族群最喜歡的球類比賽。此次與樂天桃猿攜手合作，支持年輕族群喜歡的棒球賽事，也鼎力支持台灣棒球國球的發展。

此外，職棒球迷們可關注9月2日周六場的Girl's Day 主題趴，為樂天桃猿主題趴首場，只要當天在桃園樂天主場現場觀戰，不要錯過現場由康和證券提供的2,000份支持小農獨家贈品，還有最歡樂的加碼好康，球員打出幾支全壘打，就送幾萬元獎金禮券給球迷，還有填問券送5萬元禮券的大獎。

樂天女孩也化身康和營業員給活動加油，不只球員fun心投，還揪球迷、粉絲們一起fun心投起來，呼籲年輕朋友們投資理財要趁年輕、更要趁早。

9月2日 樂天桃猿對富邦的主場比賽，將會有樂天女孩穿fun心投制服跳開場舞，並且介紹吉祥物fun心仔出場。到今年11月底，康和證與樂天桃猿合作一系列活動，球迷開新戶除了有機會抽到樂天女孩簽名服、台北到曼谷雙人機票、每個月還會抽出一台空拍機，好禮獎不完。