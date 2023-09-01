受海葵颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，雲林至台南地區及宜蘭山區有局部大雨發生機率，影響時間至今天晚上。
颱風外圍環流影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市及宜蘭縣山區發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
明後天周末（2、3日）是颱風距離台灣最近的時候，各地都有局部短暫陣雨，北部地區及東北部山區有大雨或局部豪雨發生機率。
受海葵颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，雲林至台南地區及宜蘭山區有局部大雨發生機率，影響時間至今天晚上。
颱風外圍環流影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局針對雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市及宜蘭縣山區發布大雨特報，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。
明後天周末（2、3日）是颱風距離台灣最近的時候，各地都有局部短暫陣雨，北部地區及東北部山區有大雨或局部豪雨發生機率。
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