苗栗縣長鍾東錦1日上午赴苗栗市忠烈祠秋祭陣亡將士英靈，並推崇烈士的忠義精神。（謝明俊攝）

苗栗市貓裡山忠烈祠目前入祀有6位先賢烈士。（謝明俊攝）

93軍人節即將屆臨，苗栗縣長鍾東錦1日在苗栗市貓裡山忠烈祠主持2023年秋祭陣亡官兵及因公殉職烈士祭典，鍾東錦對目前入祀忠烈祠的6位先烈致上最高敬意，推崇他們都是國家之光，除向烈士牌位上香與獻花，也希望大家能永記革命先烈為國犧牲的愛國情操，與義勇之士為鄉親奉獻生命的大愛精神，讓忠義長存。

1日祭典由縣長鍾東錦、議員禹耀東、苗栗縣後備指揮部指揮官蘇國棟擔任主祭及陪祭，縣府各局處首長、縣警局、消防局、苗栗縣後備指揮部官兵及學生代表等到場致敬，由鍾東錦等3名主祭、陪祭向烈士牌位上香與獻花，並由司儀恭讀祭文，全體人員向烈士牌位行三鞠躬，儀式簡單隆重、莊嚴肅穆。

縣長鍾東錦表示，每年春季、秋季舉辦的追悼祭典很重要，如今能生活幸福快樂要感謝先賢烈士對社會、國家付出與貢獻，而感謝先烈是做人的基本精神，在這根本之上，不管事公務員或士農工商，都要堅守崗位，做好份內工作成為社會正能量，為社會付出，不要破會社會和諧，社會的幸福繁榮仰賴各界攜手努力。

目前入祀苗栗忠烈祠的先烈包括故新竹縣員警孫智華、彭喜炤、苗栗縣救難協會小隊長曾進富、海南島陣前起義義士周林欽、義消小隊長謝慶忠及空軍中校黃聖航等6人，其中黃聖航是因勤務搭乘黑鷹直昇機墜機殉職，因而得以入祀忠烈祠。