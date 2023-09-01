詐騙案層出不窮，檢警卯起來打詐，人力吃緊，中央推出「打擊詐欺策略行動綱領1.5版」專案，全台各地檢署招聘100名檢察官助理，嘉義地檢署獲分配3名，9月14日報名、21日筆試、28日簽約並開始上班，電腦輸入每分鐘30字是基本門檻，但不列入總成績。

嘉義地檢署指出，案件是滾動式進來，嘉檢有3位主任檢察官，每人帶領的團隊平均每月偵結約200件詐騙案，而未結案約有7、800件，光是偵結案件就花費很多人力，人力吃緊。

嘉檢指出，一般刑案偵查期8個月結案，詐騙案因比對、梳理帳戶金流、詐騙集團組織分工細密，偵辦過程繁複，偵辦期最長1年，即便期限較長，但人力短絀，案件難有重大突破，揪出源頭。

此次法務部推出「打詐1.5」版，全台各地檢署依案件量分配檢察官助理名額，嘉檢獲得3個名額，且因應明年選舉愈來愈近，9月要完成考試及簽約聘用的作業。

嘉檢表示，各地檢署考試科目不一樣，嘉檢筆試占70％，考刑事法包括刑法總則、刑法分則、刑事訴訟法、特別刑法，口試占30％，每分鐘電腦輸入30字是基本測驗，不列入成績計算，檢察官助理薪資46K以上，原則上約聘期1年。