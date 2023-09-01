苗栗縣政府安排高中學生雙聯學制赴美加暑修，1日舉行返國成果發表。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府從2022學年度開辦高中雙聯學制，提供外師師資及給予每位參與學生每學年新台幣8萬元的學費補助，並安排參與高中雙聯學制的16名學生，分別至美國及加拿大體驗1個月的實體上課，1日在縣府發表暑修成果，縣長鍾東錦鼓勵學生能藉拓展國際視野。

縣府教育處指出，高中雙聯學制的暑修並非一般的遊學營隊，學生到了當地後，如同一般高中課程一樣，每週一到五早上8時30分到下午5時間上課，須在1個月內學習原為期16週的全英語課程、後續的語言及其他專門課程。

除英語課程外，另須實際體驗加拿大歷史與自然環境，在美國的部分則是進行一些探究性課程，如自然科學、工藝、創作及AI等關鍵知識和技能的課程。

今年的營隊是由大同高中校長何高志及圖書館主任陳亭君親自帶隊，至加拿大卑詩省公立Thompson Rivers University大學，讓學生在大學校園上課，並與在大學就讀的國際學生們一同參與活動及課程。

除了學生之外，帶隊教師利用機會與加拿大當地教育局官員進行會談，了解加拿大教育政策，並至當地高中Valleyview High School參訪，由該校校長及副校長親自接待，介紹學校課程、教室配置及教學活動設計，除進行交流外亦透過跨科的師資培訓工作坊，讓來自於台灣各地不同領域、不同行政職位的教師們聚集在一起，激盪出更燦爛的火花。

另赴美國營隊則由建台高中教務主任湯富美親自帶隊，前往頗負盛名的美國緬因州中央中學參訪與跨文化學習之旅，除實際體驗該中學課程外，並安排參觀附近的哈佛大學、緬因州立大學、哈德遜研究所、科爾比學院…等名校，讓學生拓展對高等教育學術殿堂的視野。

縣長鍾東錦表示，教育的轉變與創新，需要團隊互相交流，彼此支援，共學、共好，於革新教育的過程中相互砥礪追求卓越，才足以讓教育持續發光發熱，感謝學校共同為苗栗縣教育而努力，讓學生的學習更能接軌世界脈動。