台達總裁暨營運長張訓海今（1）日出席台達北科聯合研發中心揭牌儀式，樂看明年AI需求將會大爆發，張訓海表示，「台達不單現訂單一直被客戶追著跑，還應客戶要求不斷擴充產能」，估明年AI伺服器電源產能將因而倍增。

台達AI伺服器電源之所以會這麼夯，據悉是因為台達研發出可以應用在GPU上的小體積電源，對此，張訓海表示，「現能做的廠商不多」，至於客戶是誰？則不方便明說，只暗示說，「是最近很夯的那家」，惟市場咸認以NVIDIA的可能性為高。

在市場一片低迷聲中，展望未來，張訓海表示，現最新最夯的AI和EV（電動車）明年仍會持續成長，雖然AI今年橫空出世，但張訓海表示，其實市場早就有AI，只是因為CHATGPT重新喚醒市場需求，在相關應用不斷浮現下，AI應該不會像.COM一樣，出現網路泡沫化的狀況。事實上，AI的需求仍在不斷擴大中，張訓海透露，為了因應訂單需求，台達AI伺服器電源不斷被要求擴充產能，初估今年來自AI的成長將達到「幾十％」，今年下半年包括EV和AI都會持續成長，惟這二個事業在台達的營收占比僅10％至15％，對台達整體營收的影響，「應該還好」，預期台達今年應仍會維持穩定的成長，另明年亦會朝雙位數成長努力，因為「雙位數成長一直是台達對營運的期許」。