國民黨主席朱立倫1日南下出席台南第六選區立委參選人陳以信南關線競選總部成立茶會，盛讚陳以信在國會表現優秀，此次有勇氣有決心返鄉參選，希望鄉親相挺讓民主聖地好人才有出頭天。陳以信則炮火猛批民進黨執政不力，他未來當選除要推動地方發展，更絕不會「胎哥、歪哥、豬哥」讓鄉親丟臉漏氣。

朱立倫今天到台南輔選藍軍立委參選人陳以信、王家貞和姚正玉，他說，今天先輔選「市區」立委參選人，下回會再專程南下為「縣區」陳昆和、李全教、周昌宏輔選。他說，明年選戰希望鄉親全力支持侯友宜當選，下架民進黨，也希望台南推出的立委參選人也能勝選。

陳以信今天上午在歸仁區舉行南關線競選總部成立，他也預告，10月1日將成立與總統參選人侯友宜的聯合競選總部。

朱立倫推崇陳以信歷來不論在哪個職位，表現都相當優秀，這回有勇氣、有決心返鄉參選立委，也相信這個在地子弟肯認真肯打拚，一定能贏得地方鄉親全力相挺，讓民主聖地的好人才能夠出頭天。

陳以信說，他身為歸仁子地，除將爭取遷建歸仁航特部機場，帶動地方能蓬勃發展外，他也強調，鄉親票投給他，絕對不會漏氣丟臉，因為他絕對不會去碰光電利益、埋爐碴、不會暴力賄選，也不會收紅包喬代誌，更不會找「小芸」、花8000元租房子，「我絕不會胎哥、歪哥、豬哥」，籲鄉親給他這個歸仁子第一個為在地服務的機會。