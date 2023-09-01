大湖鄉農會尊梨梨王爭霸戰1日登場 梨王頭銜由他拿下

由大湖鄉農舉辦的大湖尊梨梨王爭霸戰，1日展開評鑑工作，由中興大學教授及苗栗農改場人員等合組的評審小組負責評鑑，依照外觀果型、糖度、口感及質地等條件評選高下。農改場助理研究員張雅玲表示，今年參加評鑑的大湖尊梨，由於氣候適合，甜度和果肉細緻度都在水準以上。大湖鄉農會主任胡智郎歡迎大家中秋送禮可以選擇大湖尊梨，好看又好吃。評鑑結果由大湖青農分會的胡馨奪下第1名梨王榮銜。

大湖鄉栽種高接梨的面積約有300公頃，梨農約有百人，在累積30餘年栽種管理高接梨的經驗下，大湖鄉高接梨的品質已是國內高價水梨中的佼佼者。據張雅玲研究發現，大湖鄉的高接梨品質表現突出的最大一個原因，除了大湖鄉的好山好水外，還有一項最重要的地理環境條件，就是日夜溫差大，會使得大湖尊梨的甜度大幅提高，酸度降低，口感上會更為溫和。

苗栗縣大湖鄉農會大湖尊梨梨王評鑑1日登場。（謝明俊攝）

苗栗縣大湖鄉農會大湖尊梨梨王評鑑1日登場，由中興大學教授及苗栗農改場人員組成評審小組評鑑。（謝明俊攝）

今年參與大湖尊梨梨王爭霸賽的梨農共有76組，由於今年的氣候適宜，加上梨農們用心栽培照顧管理，所以果實碩大的尊梨比比皆是，比賽規定，不限參賽品種，但每顆果實都須重量達26台兩以上才可參賽，胡智郎隨手挑了一個尊梨稱重，就重達2680公克，相當於4.5台斤，大小接近一個小朋友的頭顱了。

今年負責評鑑的中興大學教授陳本源、林慧玲、張雅玲及縣府農業科官員等，都一致肯定今年的大湖尊梨品質更勝於以往，不管是甜度、風味、口感質地石細胞都有讓人驚豔的表現，陳本源更肯定大湖梨農的用心，才能栽種出如此好品質的大湖尊梨。胡智郎特別向全國民眾推薦大湖鄉尊梨，因果實碩大，因此特別以2顆裝的方式裝盒，在中秋節送禮更能彰顯送禮心意。