美軍參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）說，烏克蘭很快就能取得F16戰機。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）說，雖然基輔已就盟國提供50-60架美製F-16戰機達成協議，但其實他們需要約160架，才能擁有足以防止俄軍稱霸領空的強大空軍。

據《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）8月31日報導，澤倫斯基在接受葡萄牙廣播電視台（RTP）專訪時說，烏克蘭不僅需要F-16來繼續反攻俄軍，還需要它們來保護平民和黑海與亞速海的人道走廊。

「我們正為反抗俄羅斯的侵略政策，為烏克蘭領土和俄羅斯戰鬥，」他在專訪中說，「我們需要戰機只是為了自衛——保衛我們的土地、我們的海域、我們的領空。」

據RTP說，澤倫斯基期望，F-16能在明年初開始在烏克蘭領空作戰。不過，他也坦承，由於需要培訓飛行員、工程師和專業維修員，整個過程會很複雜。

⚡️Media: Zelensky says Ukraine needs 160 F-16 fighter jets.



Kyiv has agreed with allies on the supply of 50-60 U.S.-made F-16 fighter jets to Ukraine, President Volodymyr Zelensky said in an interview published on Aug. 30. https://t.co/YIZONlumF6 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 31, 2023

先前據《紐約時報》（The New York Times）報導，由於烏克蘭似乎不排除有關國家在政府改朝換代後可能改變主意，因此力求趁歐美大選前，盡可能拿到F-16戰機。

至今丹麥、荷蘭和挪威都已承諾，要提供數十計自家的 F-16戰機來力挺烏克蘭空軍。而烏克蘭飛行員，工程師和技術人員已在丹麥、希臘和葡萄牙展開為期6個月的F-16相關訓練，至於美國也已承諾，將加入訓練行列。