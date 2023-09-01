全國電子「3C電腦家電展」9月1日線上線下齊開跑，集結3C家電知名品牌電視、冰箱及洗衣機出清56折起、空調出清75折起，政府推動「汰舊換新補助」3000元，搭配「減徵貨物稅」2000元，空調、冰箱最高可補助到5000元，另外周末購買綠點環保商品還有環保集點10倍贈，最高再送2000元。

全國電子9月「3C電腦家電展」開跑，限時限量電視、冰箱及洗衣機出清下殺56折起。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

此外，全國電子祭出指定家電滿額加1元，精品家電大方送好康，單筆消費滿10萬元Panasonic三刀頭電鬍刀、聲寶不銹鋼電鍋或東芝微電腦微波爐任你選；單筆消費滿4萬元美國Oster隨鮮瓶果汁機、電烤箱或防靜電吹風機三選一；單筆消費滿2萬元戶外露營必備可攜式桌椅、輕巧收納睡袋或法國進口強化餐盤三選一。

全國電子9月3日Apple Day「夜殺」優惠寵果粉，Mac下殺88折。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

至於學生族，到全國電子買筆電享優惠，還有筆電好康自己選及1萬元家電購物金，筆電選舊換新Windows電腦最高折3萬2700元、果粉購買Apple MacBook舊換新最高現折5萬1800元，Marshall藍芽喇叭、無線藍芽耳機、無線鍵盤滑鼠或無線路由器等商品也是入手好時機，現在就綁定LINE好友買家電「炸裂新學期」，9月30日前最高抽2萬元開學助學金。另外還有指定商品滿5000元，還可以參加「我的開學我作主」抽獎活動，購買數位商品、小家電、生活用品登錄發票抽最新款iPhone。

全國電子開學季買電腦送萬元家電購物金，還有開學助學金和iPhone等你拿。（全國電子提供／古明弘台北傳真）

果粉最愛的 Apple Day，Mac下殺88折，新款MacBook Air M2 15.3吋 256G (午夜) MQKW3TA/A 「夜殺」3萬7900元，迎接電商年度促銷大檔99購物節，全國電子線上購物祭出夜殺限時優惠57折起，9月3日晚上10點至9月4日早上8點，限時10小時，結帳輸入折扣券碼「999」搶券折上折，Apple、Marshall、dyson、Roborock、三洋、Sony、Whirlpool聯合隱藏優惠揪給你。