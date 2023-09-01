看好AI指標股緯創領導地位，摩根士丹利（大摩）日前重申「買進」評等，目標價135元。儘管大摩放話喊買緯創，身體卻很誠實，累計10個交易日賣超3.6萬張，是提款第一名的外資，遭PTT網友酸爆「翻譯 : 韭菜趕快接盤 貨快出不完啦」、「緯創冥燈 跟大摩反著做就對了」、「135八折多少」。

緯創股價近期回測季線支撐，外資本周前4個交易日已轉為買超，累計買了近3萬張，不過外資持股比由5月底的44%降至近期的33%，近10個交易日，外資在台股賣超第一名就是緯創，其中，大摩10天內就狂砍3.6萬張；在內資方面，本周前投信和自營商也同步賣超緯創。

再觀察散戶籌碼動向，緯創融資餘額在8/8衝上168,054後，8/31已降至118,105，融資減肥幅度高達3成，但分析師認為，融資應減少一半才有利於籌碼安定。

緯創昨（8/31）觸及季線支撐後，逢低買盤隨即進場承接，一票散戶又大舉搶進，融資餘額又大增13,572，未料今（9/1）AI股又倒一片，緯創又爆融資多殺多慘況，終場重挫6.8%（或8元）至109元，再度回測季線。

大摩最新報告提到，輝達的HGX GPU基板原先由緯創獨家供應，但因應未來銷量大增，輝達計畫引進鴻海旗下工業富聯（FII）分食緯創訂單，不過仍看好緯創領導地位不變，大摩重申「買進」評等，目標價135元。

PTT網友看到大摩喊買緯創，再度刷一排狠酸，「可是大摩你是近10日賣超第一名的外資耶」、「不要看他說了什麼 而是做了什麼」、「大摩笑死，說好的猩猩140呢？笑死結果20日買超最多也是你」、「嗯 嘴上說看好 手上狂敲賣單」、「不亂喊怎麼出貨給散戶」、「135打八折108」。

但有網友護航說，不懂的就別瞎扯，大摩說券商在台又沒有自營部，在平台賣的又不是大摩自己。