基隆市政府教育處長劉美蘭（右）指出未訂定自治條例前的相關問題，包含無廉政平台把關、無規範採購流程、無契約範本以及無統一罰則等問題，透過條例都將有效解決。（徐佑昇攝）

▲基隆市今年爆發多起校內營養午餐食安事件，圖為學生發現麵包內有蟲之情形。（本報資料照）

今年基隆多所學校爆發學校營養午餐問題，還有業者遭檢調搜索調查，對此基隆市長謝國樑相當重視，認為各校契約罰則偏低未有嚇阻性，致使學校午餐品質不穩定，並要求教育處等單位研擬北台灣首例的「基隆市學校午餐自治條例」草案，預計於11月送議會審議。目前草案將強化採購流程、訂定契約範本，讓招標公平公開，也會檢討過往較無嚇阻力的記點懲處，擬將依合約金額千分之一的比例來提升罰則金額。

草擬北台灣首部「營養午餐自治條例」 基市府：嚴格把關學童食安

基隆市政府發言人余治明1日表示，有鑒於基隆過去發生多起食安疑慮事件，基市府正積極研擬「基隆市學校午餐自治條例」草案，並將成立「學校午餐食安廉政平台」，及「學校午餐監督輔導委員會」等組織，以地方自治法條的高度和標準，完善基隆學校午餐制度，強化及優化學校午餐廉政流程及品質。

余治明說，市長謝國樑也身為父母，對於基隆營養午餐問題相當重視，市府認為供應學校午餐的廠商，除了依約完成契約要求品質外，也應善盡企業社會責任，照顧孩子的健全發展。但過去基隆各校契約罰則偏低未有嚇阻性，致使學校午餐廠商履約品質仍有極大不確定性。

因此，謝已責成市府相關單位研擬「基隆市學校午餐自治條例草案」，將盡速完成法制流程，交送議會審議，也將讓基隆成為北台灣第一個有學校午餐自治條例的縣市。

教育處長劉美蘭表示，本次自治條例除畫分本府各相關單位權責外，也會將自治條例納入政風處參與，成立學校午餐食安廉政平台，及學校午餐監督輔導委員會，統一規範本府採購流程、契約範本、契約罰則。

劉美蘭強調，也會研擬提高契約罰則的記點罰鍰為採購金額千分之一，以往記1點大概只有罰500元至1000元，記到10點到20點才解約。若依照新的罰則，以採購合約1000萬為例，1點就可能罰1萬元，嚇阻力較高。

劉美蘭說，午餐採購資訊及過程由政風單位參與到場監標，並建議學校辦理午餐採購，於評選過程中錄音或錄影，並將評選評分表一併密封留存備查，更請廉政署及檢調單位，定期對學校採購人員進行廉政教育訓練。

有媒體提問提升營養午餐罰則是否會導致沒有業者願意投標之問題，劉認為不會，因為自治條例重視採購公正及公平性，也重視學校午餐採購流程的公正及公平性，強化廉政功能及採購流程，可避免以往各校依據採購法訂定履約保證金等占比，造成小採購金額標案履約保證金高於大採購金額等不合理情形。

而學校午餐自治條例也包含餐食教育，將納入健康飲食及食農教育，運用午餐時間或課餘時間形塑健康生活教育，讓孩子吃得健康又能學習新知識。