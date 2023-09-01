鴻海創辦人郭台銘近日宣布投身2024選戰，遭外界質疑「違背承諾」、「裂解在野」。對此，今（1）日一份最新公布的民調顯示，有高達57.3%的民眾不會幫郭台銘連署，願意幫他連署的人僅占33.4%。且經由交叉比對後，願意挺郭的泛綠支持者遠超過泛藍支持者。

據《ETtoaday》民調雲在8月29日至30日的調查，針對「是否會幫郭台銘連署」的題目，表示「一定會」的民眾僅占16.3%、「可能會」則占17.1%、「可能不會」占17.9%、「一定不會」占39.4%，剩下9.4%為「不知道／沒意見」。進一步整理，有意願幫郭連署的占3成3（包含一定會、可能會）；而較無意願幫郭連署的則占5成7（包含可能不會、一定不會）。

另從交叉分析可以發現，有意願幫郭台銘連署的民眾，泛綠占48.9%、泛藍占40.4%；另在政黨傾向部份，民進黨有33.4%民眾願意幫郭連署、民眾黨30.0%居次、國民黨民眾僅僅只有25.6%。

而在政黨輪替部份，有51.7%民眾表態「非常支持」、「還算支持」占11.9%、「不太支持」占10.2%、「非常不支持」占17.7%，剩下8.4%為「不知道／沒意見」。

該項民調為《ETtoday民調雲》於8月29日至30日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，回收有效樣本數1495份，抽樣誤差在95%的信心水準下，為正負2.53%