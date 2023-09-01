警方今（1）日早於前金區將主嫌林、周男（20歲）緝捕到案，並起獲長槍1把、短槍2把（照片 / 劉詠韻翻攝）

新興分局強調，警方對暴力零容忍，如有不法必定全力緝捕到案。（影片 / 劉詠韻翻攝）

高雄新興區角頭「金毛」一名蔡姓男子（30歲）因路邊便溺與人發生口角，昨（31）日上午自駕千萬藍寶堅尼休旅車、同行友人BMW豪車遭開7槍，槍手隨後搭車逃逸。警方先逮捕同行梁、楊、潘姓男子3人，今上午掌握19歲林姓槍手出現在前金區位置，經埋伏後，順利將林男及開車20歲周男逮捕，訊後依槍砲罪嫌送辦。警方也表示，將持續追查其他共犯，並起出隨身攜帶的2把衝鋒槍及手槍。

據悉，金毛曾於2021年間砍傷網紅「超艾夾」，去年中旬其2名友人前往金毛住家位於前金區某社區大樓期間，與大樓劉姓管理員發生爭執，把劉男打得頭破血流，是轄區警方頭痛人物。

根據警方調查，金毛昨（31）日凌晨與同行友人許姓男子一同至新興區七賢二路某知名舞廳消費。期間，金毛尿急到舞廳外路邊尿尿滑手機，卻讓當時一旁的林男誤認為金毛正在偷拍他，於是上前理論。

雙方發生口角，後續金毛當天上午9時許與許男準備從舞廳離去時，兩人愛車遭林男開7槍，藍寶堅尼休旅車、BMW分別中2、4發，剩下1發則未擊中。

新興分局警方獲報到場，於現場尋獲空彈殼7顆及子彈1顆等證物，經循線追查，發現林男開槍後立即從副駕駛座上車逃逸，研判有其餘共犯，並在當天下午5時15分許，前往屏東縣鹽埔鄉一帶逮捕19歲梁男、20歲楊男及20歲潘男共3人，但後來3人辯稱僅為同行，並非槍手。

警方再根據3人提供的情資循線追查，掌握槍手林男、駕駛周男身分，並於今日上午10時8分在前金區中正四路、成功一路口將2人逮捕，並在身上查獲1把衝鋒槍、2把手槍；槍手、共犯等5人訊後依《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，移送高雄地檢署偵辦，建請檢察官聲請羈押。