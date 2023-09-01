權值股部分，今日無顯著表現，台積電(2330)開低後震盪回到平盤附近震盪，收跌0.18%、報在548元；聯電(2303)開高震盪持穩，終場收漲0.99%、報在45.95元；聯發科(2454)儘管有外資釋出警訊，華為新機採用自家SoC(系統單晶片)恐壓縮市占，聯發科早盤後一度持穩盤上小漲，收漲0.71%、報在710元。鴻海(2317)、大立光(3008)均持穩在平盤附近震盪，鴻海尾盤拉高，收漲0.94%。

AI族群今日明顯熄火，多檔指標個股甚至開低走低，多檔伺服器個股跌破均線，緯創(3231)一度重挫6.8%，股價最低觸109元，跌破5日、季線；廣達(2382)、技嘉(2376)、英業達(2356)跌幅也約5%。半導體AI相關部分，創意(3443)重挫3.7%，智原(3035)跌幅2.9%，世芯-KY(3661)相對有撐，股價僅小跌震盪。

被動元件股今日強勢反彈抗跌，華新科(2492)收盤高掛漲停，信昌電(6173)觸漲停，國巨(2327)爆大量漲近3%，禾伸堂(3026)漲幅也逾1.8%。現階段國巨看下半年市況平平，但因AI族群回檔，部分買盤轉進，加上外資近期持續回補，故帶動今日被動元件族群強悍。

分析師表示，美國就業市場及十年期公債殖利率有降溫跡象，有利科技股評價重新回升，且秋季為電子新品拉貨旺季，政府亦推出友善外資資金彈性的政策，有助法人籌碼穩定。近期台股量縮整理後反彈，已再度站上月線，短多訊號確立，搭配旺季拉貨及美國經濟續強的中長期利多，維持推薦趨勢題材股，如獲利貢獻度高的AI類股、網通及Server、軍工及航太、汽車零組件及電動車等族群，搭配短線的蘋概股作布局。