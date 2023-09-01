中華電與台北科技大學本次產學合作成果以臺北表演藝術中心為場域，共同策劃名為「藝徑」穿越北藝XR體驗展，將帶領觀眾進入一場充滿想像力的虛擬藝術之旅。此展覽突破傳統藝術展示的界限，融合了中華電資訊技術分公司與臺北科技大學設計學院的設計技術創新成果，呈現了獨特的互動體驗，引領參觀者探索藝術與技術的交匯點。

中華電資訊技術分公司所開發的「藝徑」XR互動遊戲，將虛擬藝術融入真實環境，讓觀眾彷彿穿越時空，進入北藝的多元藝術意境。展覽充分運用體感偵測技術，讓參觀者能夠身臨其境地感受藝術作品，並且體驗到不同的藝術風格所帶來的情感震撼。此外，這次的產學合作更深入整合了臺北科技大學互動設計系專業師資，引導學生在專題課程中，以XR互動設計創意為核心，並融合運用臺北表演藝術中心的場館理念「Open for All」，讓這次合作不僅僅是藝術與技術的交匯，更是中華電信與臺北科技大學首度攜手合作的完美典範。

中華電表示，人才是公司最重要的資產，加上科技的快速發展已與人文領域緊密相扣，期望透過本次產學的成功合作，加深與學校鏈結，並培育更多跨領域人才。