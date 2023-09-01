Lavoie和麥拉倫並未說明收購交易的財務細節，但是麥拉倫董事長Nick Fry說，包括穩定VanMoof的資金在內，短期內將有「數千萬英鎊」的投資。

法院為VanMoof指定的破產管理人確認了該交易，並說對結果很滿意。

Fry說，將保留VanMoof的部門經理，並將吸引、留住、再聘任VanMoof一些傑出人士。但他也說，會有一些裁員，在新管理階層帶領下，VanMoof將放棄自家的零售商店模式，會改用第三方零售商的合作，來銷售和維修產品，為潛在買家開啟全球市場。

VanMoof是在今年七月宣布破產。在破產前，該公司銷售的電動滑板車平均每輛售價高達2000歐元，並在全球賣出了約20萬輛。破產主要是由於維護成本太高。

VanMoof曾經也有過品質的問題，Fry稱是這些問題影響到銷售。VanMoof已經透過推出新車型，來修改這些問題。

麥拉倫最近推出高階的電動滑板車品牌Lavoie，售價從2409美元起跳，並且最早在第四季就可以交車。

Fry說，Lavoie將銷售VanMoof品牌的電動滑板車，也可慮以同樣的名稱銷售VanMoof的滑板車產品。他說，100%肯定的是將保留VanMoof品牌，但至於如何與Lavoie將結合，還需要考慮。