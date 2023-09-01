立法院新成立「國際事務處」，加強國會外交，立法院長游錫堃在今日上午的揭牌儀式期許說，盼持續和外交部及僑委會攜手合作，深化我國外交布局、厚植國際友台力量、擴大國會外交效益，讓台灣的民主傳揚到世界各個角落。

揭牌儀式與會者包含前立法院長王金平、朝野黨團總召、外交部次長李淳、僑委會副委員長阮昭雄等出席掛牌儀式。首任「國際事務處」處長從外交部借調，由前外交部公眾外交協調會副參事的林晨富擔任。

游錫堃說，本屆國會外交雖然遭遇到疫情的挑戰，成績卻仍是亮眼的。截至今年8月底止，包含捷克參、眾兩院議長、瓜地馬拉總統蒞臨立法院議場演說等活動，合計接待了38個國家、114個訪團的1386位來賓，成果豐碩。

游錫堃也細數，自去年7月疫情趨緩算起，至今1年內，他率團出訪了5次，其中，捷克、立陶宛、法國等3國國會都以等同邦交國的規格禮遇接待，創下國會外交多項「新紀錄」，意義重大。

除了歐洲外，他也帶領訪團前往日本、美國，受邀到美國宗教自由峰會、華府哈德遜研究所發表演說，深化台美交流。另外，立法院72個陣容堅強的聯誼會，在去年疫情緩和及委員們努力下，恢復和各國國會議員的交流或互訪，有助於雙方情誼的增進。

游錫堃認為，在國際上，有許多台灣行政官員走不進去的地方，國會外交確實可以彌補不足。為了因應國情趨勢，今年5月12日第10屆第7會期第11次會議，在朝野黨團委員一致支持下，三讀通過《立法院組織法》修正案，增設「國際事務處」，5月31日總統明令公布。

他期許，展望未來，「國際事務處」將專責於立法院「國會外交」、「僑民僑商服務」、「國際智庫」、「國際組織」、「國會友好組織」等5大領域，協助整體規劃國會外交政策，統籌國會外交資源、各國國情資訊、國際人脈資料庫整備及資源運用，也將持續和外交部及僑委會攜手合作，深化我國外交布局、厚植國際友台力量、擴大國會外交效益，讓台灣的民主傳揚到世界各個角落。

游也強調，台灣民主百年追求，今年適逢治警事件100周年，也是民主國會卅周年的重要紀念，在這意義非凡的一年，國際事務處的誕生，將為台灣國會再創新局。