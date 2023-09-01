副總統賴清德今出席「僑務委員會臺灣青年海外搭僑計畫暨Senior FASCA交流培訓營」，被問到是不是越選越有信心？怎麼看何博文被控論文抄襲及巴氏量表等問題，賴清德都沒有回應。

賴清德致詞時強調，台灣很特別，不同族群都在這塊土地上，大家和諧相處、彼此合作，並沒有像一些外國有種族問題，台灣沒有，這點是非常難得的。

此外，今天活動全體學員，送紀念品給賴清德及僑委員委員長徐佳青時，風格迥異，學員很用心，大概知道賴清德喜愛棒球，特別送了美國道奇棒球隊球帽跟棒球、但徐佳青則是富有泰國意象的藝術品。

賴清德致詞時指出，今年培訓營增加項目就是要各位同學把行銷台灣計劃放在裡面，這是非常好的，疫情之後地緣政治變化，加上數位轉型，2050淨零轉型，全世界都充滿挑戰，在這情況下，要走出國門、走入國際，與國際社會互動，了解國際社會做法及國內做法又是如何，汲取外國長處協助國家。

他說，另外是多認識一些朋友、多看一些風土民情，多吃一點美食、多旅遊一些地方，同學要讓這段不長的日子，成為非常值得記憶的美好日子，這點也是很重要，公事很重要、私事也很重要。

賴清德說，也熱烈歡迎來自美加的各位同學，但大家一個禮拜都沒有到處走走，像是集訓一樣，未來可以增加到各地看看，文化大使要去多瞭解台灣民主多元自由開放、以人權立國國家的社會情況，還有各地文化，這是更容易讓喬二代、喬三代更能瞭解台灣，所以吃吃美食也很重要。

他說，美食也是一種文化，難得回到國內，不要只做公事，台灣雖然不大已經足夠成為台灣文化多元的國家，台灣很特別，不同族群都在這塊土地上，大家和諧相處、彼此合作，並沒有像一些外國有種族問題，台灣沒有，這點是非常難得的，多回來台灣、多瞭解台灣一點，就會更愛台灣，希望大家常回來。