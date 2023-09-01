台灣路邊一堆早餐店，一名網友表示，某天想吃早餐，但常去的早餐店公休，因此去了附近一間從未去過的店，沒想到他點完餐覺得口很渴，向老闆要了一杯水，對方卻回說「我們不提供水！」讓他當場傻眼表示以後不會再來，也引起網友討論，多數人驚訝直呼，從沒想跟老闆要過水。

一名網友昨在PTT上分享，他平常都是去同一間早餐店，但最近一次因為常去的店沒開，轉而前往離家很近的一間早餐店，點完餐以後一如既往跟店家要開水喝，結果老闆竟然說「對不起！我們不提供水。」讓他傻眼直呼「下次絕對不會再來！」

原PO好奇詢問，大家去的早餐店也都沒有提供開水嗎？這樣一來吃飯的時候口很渴，不就只能點飲料喝？還是以後去吃早餐都要額外帶水？

貼文引起網友討論，不少人坦言從來沒想過要在傳統早餐店要水。「從來沒遇過有主動提供水的傳統早餐店」、「從來不會在傳統早餐店要水」、「傳統早餐店應該很少有開水，好一點就是拿自家喝的開水給你」、「很多早餐店都不會提供吧？要喝水怎麼不自己帶？」

另有網友則說，現在很多早餐店越弄越精緻，幾乎快要比照餐廳的程度，甚至還看過要收服務費的早餐店，如果店家有收服務費的話，的確應該要供應開水，不過，如果是那種超級傳統的早餐店，真的從來沒聽過有供應開水的，不想花錢買飲料，那就自己帶水。