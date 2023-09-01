民眾不僅可以直接拿起擬真槍來演練，還可以體驗丟擲擬真手榴彈，小朋友也可玩水槍、水戰遊戲，展現保家衛國之精神。（林雅惠攝）

全台最大規模的軍區嘉年華，繼去年萬眾矚目盛況空前的熱潮，今年邁入第二屆將於9月15日至17日，連續3天在左營四海一家海軍大操場登場，主辦單位以「軍區嘉年華－凝聚」為主題，希望透過寓教於樂的方式，提升大家對軍事國防的重視。（林雅惠攝）

全台最大規模的軍區嘉年華，繼去年萬眾矚目盛況空前的熱潮，今年邁入第二屆將於9月15日至17日，連續3天在左營四海一家海軍大操場登場，主辦單位以「軍區嘉年華－凝聚」為主題，希望透過寓教於樂的方式，提升大家對軍事國防的重視。

軍區嘉年華由海軍營運中心及左創生活園區共同主辦，整體活動分為特色主題市集、刺激軍事體驗、軍品裝備展示、遙控戰艦競速、蛙人表演和在地美食表演等，民眾不僅可以直接拿起擬真槍來演練，還可以體驗丟擲擬真手榴彈，小朋友也可玩水槍、水戰遊戲，展現保家衛國之精神。

左創生活園區執行長李財明表示，台灣的國防在現階段時代越來越重要，在國際局勢詭異的世代，國家防衛除了靠現有三軍努力及國際斡旋外，希望也能讓老百姓了解全民國防，每個人都具備全民國防概念，因此藉由軍區嘉年華活動，凝聚大家認識國防。

李財明說，「國防的力量在民間，民間的力量正凝聚中」，希望不管老少年輕或婦女都要有國防的概念，軍區嘉年華活動是將國軍的防禦技能轉換設計成可以體驗的項目，從國防體育運動遙控戰艦軍事射擊技能等，透過寓教於樂的方式，「做中學、學中認知」。

李財明表示，軍區嘉年華現場將有10多項的軍事體驗活動，希望大家透過玩樂有趣方式來認識三軍，落實全民國防教育的理念，進而支持國防，達到保衛國家的目的。