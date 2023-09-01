國民黨主席朱立倫今天到台南輔選，中午特別在台南市議會與國民黨籍及友好的無黨籍議員舉行閉門午餐座談。會中，朱立倫呼籲凝聚地方藍軍的力量，除全力支持總統參選人侯友宜下架民進黨外，也協助黨籍及友好的立委參選人在台南市搶下席次。

據與會議員轉述說，有議員建議總統應加速整合，也擔心一旦支持者沒出來投總統票，將拖累黨籍立委的選情；對此，朱立倫強調，不是沒有在整合，但因大家都想當老大，即使提供民調資料給對方看，仍反覆無常。

另外，有議員反映，指基層支持者都說幾乎看不到黨籍立委參選人的看板，除了李全教之外，其他選區都掛不夠。鑑於部分立委的經濟情況不是很好，希望黨部能夠協助籌措競選經費；朱立倫及市黨部都承諾，將提供協助。

朱立倫上午先出席南關區立委參選人陳以信競選總部成立茶會，中午與黨團共進午餐，下午接著陪同王家貞到廟宇參拜，再偕姚正玉前往黃昏市場掃街。