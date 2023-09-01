民進黨力推再生能源政策，但前台南市議員謝龍介感嘆，綠能光電就像一片片的鱗片貼在土地母親身上，從空中去看，台南市就變「穿山甲市」，而綠能這麼大的產業，官商勾結吃不下來，所以引進黑道，最後官商黑金槍連結在一起，他很痛心，長年支持民進黨的城市，被蹂躪成這種模樣 。

啟思民本基金會董事長江啟臣今舉行能源政策調查發布記者會，受邀出席的謝龍介批評，綠能發電現在變成「綠能發財」，民進黨在發財，從北到南所有牽扯到的案件，沒有反對綠能，但承辦過程有偏差、貪汙賺錢。

謝表示，官員接受性招待，不招待還不幫你辦，照規矩、合法的廠商申請就擱置，有招待的廠商就疏通，疏通以後，一般廠商可以申請了，你還幹嗎？為什麼廠商不願意，因為台電的饋線已經被其他廠商佔滿了。

謝龍介說，淨零碳排是台灣現在新的共識，可是政府有做到嗎？這是台灣新的普世價值，可是民進黨主席賴清德依然躲在民進黨反核的神主牌底下。

謝龍介認為，母親是山、母親是海、母親是河，綠能光電就像一片片的鱗片貼在土地母親身上，從空中去看，台南市就變「穿山甲市」。

謝龍介指出，賴清德去年參選黨主席，要求市長跟民代站起來道歉，他剛剛提的問題，賴清德看的比他深，知道裡面派系比他清楚，難道一個道歉以後，什麼事都沒了嗎？

謝直言，這麼大的產業、這麼大的開發，官商勾結吃不下來，所以引進黑道，最後官商黑金槍連結在一起，他很痛心，長年支持民進黨的城市，被蹂躪成這種模樣 。

與談的國民黨立委王鴻薇則說，現在核電發電成本，一度電1.5，但是非核家園要讓核電除役，以燃氣為主每一度發電成本高達5.3元，但是政府採購能源，「沒有最貴，只有更貴」，現在也大量仰賴風力發電，能源局採購儲電一起採購，一度電9.59元。

她質疑，若未來政府採購能源高達9.59元，台電還能活嗎？台電要倒閉幾次呢？台電如果不能倒閉，是由誰來彌補這樣的重大虧損，當然是全民納稅人。

王鴻薇強調，沒有反對綠能，也沒有反對再生能源，但反對以發展綠電之名行五鬼搬運之時，傷害國土、良田，傷害農民、納稅人，有不法弊案，也有些看似合法但是有特權在裡面。

王鴻薇說，她自己也發不自殺聲明，天字輩綠能公司可以短短時間，成立不到1年取得台電購電合約長達20年 可以由原來的2500萬的資本額，不到1年賣出去股權高達5億元，到底是什麼樣的鍊金術，未來會繼續追蹤。