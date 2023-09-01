台啤雲豹籃球隊於1日宣佈簽下美籍大前鋒漢密爾頓(Justyn Hamilton)，為球隊內線戰力注入新活力，也成為繼阿拉薩(Joof Alasan)之後，另一位重要洋將補強，他說：「這是我第一次來到台灣，我非常期待與興奮，很感謝台啤雲豹賦予我這機會，我迫不及待想要融入球隊與新隊友一起練球，為新賽季做最全面準備。」

漢密爾頓24歲、身高211公分，畢業於美國名校肯特州立大學，擁有強大的場上機動性和多樣的進攻手段，身材優勢與場上靈活性兼備，上個賽季效力瑞士職籃盧加諾老虎隊(Lugano Tigers)，場均貢獻19分、9.4籃板、1.4助攻、2阻攻和1.1抄截，表現相當出色。

漢密爾頓也曾在NBA夏季聯賽出賽過，同樣有不俗表現，曾拿下單場15分、10籃板的雙十成績，球隊也期待他加入後為球隊注入新活力和提升整體士氣，共同朝新賽季的卓越表現而努力。