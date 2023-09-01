首班JX846於當地時間下午12：58抵達阿蘇熊本機場，由超人氣吉祥物「熊本熊」熱情迎接。星宇航空董事長張國煒及執行長翟健華也赴熊本機場。翟健華表示，星宇航空繼福岡之後，於九州開闢第二個航點—熊本，星宇航空將於10/29冬季班表起，由每周五班增為天天飛航，無論目的為洽公或旅遊的旅客皆能搭乘星宇航空班機。
熊本為星宇航空第七個日本航點，目前亦飛航東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台，熊本開航初期每周五班，以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。
星宇航空(2646)台北-熊本航線今日正式開航，台北－熊本首航班JX846於上午09：43出發，飛往位於日本九州正中心。星宇航空成為第一家定期飛航熊本的國籍航空，開航首日，宣布原訂每周5班，自10月29日冬季班表起增為每日一班，即日起開放訂位。
首班JX846於當地時間下午12：58抵達阿蘇熊本機場，由超人氣吉祥物「熊本熊」熱情迎接。星宇航空董事長張國煒及執行長翟健華也赴熊本機場。翟健華表示，星宇航空繼福岡之後，於九州開闢第二個航點—熊本，星宇航空將於10/29冬季班表起，由每周五班增為天天飛航，無論目的為洽公或旅遊的旅客皆能搭乘星宇航空班機。
熊本為星宇航空第七個日本航點，目前亦飛航東京、大阪、福岡、沖繩、札幌、仙台，熊本開航初期每周五班，以A321neo機型執飛，配置兩艙等共188席座位，商務艙8席、經濟艙180席。
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