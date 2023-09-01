已故天后李玟與大陸音樂節目《中國好聲音》的恩怨至今未停歇，她生前多個錄音檔證實節目各種惡劣行徑，引發爭議。哈林（庾澄慶）過去4度擔任《中國好聲音》導師，他今（1日）出席《騎吧!哈林小隊》記者會，表示對李玟感到難過，「她顯然受到了不大好的對待，她對於音樂的理想、熱情，所以知道這個覺得心裡面覺得很替她難過。」

哈林也談到自身參與《中國好聲音》情形，「第1個我沒聽過轉椅子要錢，第2個我轉身就是我自己要轉，我只能代表我自己告訴大家。」問及《中國好聲音》遭停播會覺得可惜嗎，哈林不願多談，僅說：「我覺得這個東西就是到這個地方，有的狀況會告訴大家，消息太多，我覺得沒什麼意義。」

《騎吧!哈林小隊》 9月3日起台視頻道每週日晚上8：00首播、晚上10：00遠傳friDay影音獨家播出、隔週六9月9日起三立都會台晚上8：00播出、隔週六9月9日起MOMO台晚 上10：00播出。