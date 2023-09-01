據勞動部勞動基金運用局公布截至今年7月收益為止，規模達5兆9547億元，今年以來全球金融市場震盪回穩，並提及中國大陸進出口持續衰退及金融地產業面臨危機，將衝擊經濟復甦力道並為市場埋下阻力，而據基金局統計，截至今年6月為止，大陸地產曝險約1000萬美金（約台幣3億元）。

據基金局統計指出，整體勞動基金截至112年 7月底止規模為5兆9547億元，收益數為6254.2億元，收益率11.36％，7月單月收益數為1544.4億元。

勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，目前初步來看，8月股債指標等全面下滑，但「應該只是暫時休息」，8月獲利會回吐，但長期來看整體經濟發展仍是正面，整體來看景氣不像大家認定的硬著陸，可能連軟著陸也不算，僅算是遲緩、但仍是有成長的狀態。

近期大陸地產接連爆雷，劉麗茹說，自營部位皆未持有大陸相關商品，但有部分委外被動投資部分投資到大陸如恒大、中植系相關地產業，初估約1000萬美金（約3億台幣），但占整體勞動基金比率偏低。