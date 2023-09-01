甫升格為農業部的農委會在年初為解救蛋荒，砸近5.7億元補貼進口蛋，其中資本額僅50萬元的1人公司「超思」，卻能大量進口雞蛋，佔總進口量超過6成，拿上億元的補助，即便農業部澄清沒有補助特定進口商，仍滅不了網友怒火，認為應出面解釋清楚，不該逃避問題。

超思公司去年9月才成立，是資本額僅50萬元，從負責人、董監事均為「秦語喬」的一人公司，並從巴西進口4千8百公噸，估算約進口逾8千萬顆蛋，占進口蛋總數逾6成。臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘披露，就算不計進口利潤、吊櫃、運輸、保管成本，以及相關風險支出，也不打算賺錢，光從報關金額、匯率、百分之卅進口雞蛋稅金、百分之五營業稅等計算，「超思」光稅金就要繳交1.49億元，一個資本額50萬元的公司，恐怕光繳稅金就很吃力。

此外，李彥秀今（1）日提到，食藥署在8月15日公布最新一波邊境檢驗不合格名單，從巴西出口的雞蛋及冷凍蛋液檢驗出被列為國內禁用的動物用藥。就是由「超思」進口的巴西「帶殼蛋」，檢出氟甲磺氯黴素0.021ppm、氟甲磺氯黴素胺0.008ppm，皆為台灣禁止的動物用藥，將近8萬4千公斤。

李彥秀質疑，究竟是誰在大發「國難財」？是誰進口「禁藥蛋」危及國人健康？難道整起事件包括農委會、陳吉仲、民進黨、蔡英文都不用負責？李彥秀更諷刺表示民進黨執政下的光怪陸離，完全「超」出人民的「思」考。

超思公司拿上億進口雞蛋補助，引發質疑聲浪，農業部昨澄清沒有補助特定進口商，並強調政府透過中央畜產會或畜產會委託的進口商進口，以到岸價格購入雞蛋，再以國內產地價格賣給洗選業者或加工業者，洗選業者再提供通路以平價牌價蛋販售給消費者，讓國人都可以平價買得到蛋。農業部支應的是國外雞蛋到岸價格與國內雞蛋產地價格的價差，和雞蛋關稅30%等，全數由政府吸收，並不是補助進口商。

農業部的說法網友顯然不買單，有人質疑超思到底是何德何能可以這樣幹，不解究竟是過往業績、完善的財務還是執行能力過人？更有網友指出，若合格就能賺政府的錢，為什麼不讓其他公司多賺？其他公司是做雞蛋生意多年，可信度較高，且若進口應選有口碑的老公司當主力或至少平均，但超思進口的巴西雞蛋被查出有問題，但佔總進口量超過6成，若此時蛋還是大缺時恐開天窗，該網友認為應解釋清楚，不該逃避問題。