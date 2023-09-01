拓荒者球星利拉德（Damian Lillard）不想陪著球隊重建而鬧離隊，還指定熱火作為下一站，儘管外界普遍認為利拉德前往南灘已成既定事實，但據美媒《Andscape》作家史畢爾斯（Marc J. Spears）爆料，塞爾提克明星鋒線塔圖（Jayson Tatum）曾經打電話給利拉德，詢問對方效力綠衫軍的可能性。

塞爾提克想要提升內線實力，休賽季透過交易搶下「波神」波爾金吉斯（Kristaps Porzingis），和陣中雙探花塔圖、傑倫布朗（Jaylen Brown）合組三巨頭，持續朝總冠軍目標邁進，也為了符合對方需要，綠衫軍只能忍痛將休息室領袖「聰明哥」史馬特（Marcus Smart）交易給灰熊，讓後場戰力出現缺口。

雖然利拉德沒有如同史馬特頂尖的防守技能，但攻擊能力可說是超出一大截，上季利拉德場均可以拿下32.2分，創下生涯單季最佳。塞爾提克上季防守效率僅次全聯盟最佳的騎士，加上剛拿下防守第二隊的後場悍將懷特（Derrick White）作為掩護，利拉德若加盟綠軍可更專注在火力輸出。

只是《Bleacher Report》記者漢斯（Chris Haynes）先前透露，利拉德對於加盟熱火以外的球隊沒有興趣。熱火中鋒的阿德巴約（Bam Adebayo）是利拉德的好兄弟，不過南灘大軍所提出的交易包裹無法引起拓荒者興趣。另外一個利拉德可能的去處是籃網，米凱布瑞吉斯（Mikal Bridges）也是他的圈內好友。