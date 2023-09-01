台灣機車市場8月銷量8萬4997台，逼近8.5萬台，年增127%；前8月創造51萬6121台。三陽以單月3萬3443台奪冠，市占略降至39.3%；光陽雖以超殺價格目標奪回一哥寶位，單月市占重回3成，但8月銷量2萬6014台，居第二，市占達30.6%；山葉以1萬3678台排名老三，市占達16.1%；gogoro單月銷量5280台，市占6.2%。

台灣機車市場前8月銷量51萬6121台。三陽20萬365台，市占38.8%；光陽13萬9971台，市占27.1%；山葉9萬1238台，市占17.7%；gogoro3萬4662台，市占6.7%。

三陽8月銷售3萬3443台，月增加5673台或20.43%，年增加34.66%，市占率39.3%，並創下連續16個月單月銷售冠軍。三陽表示，8月進入開學前購車旺季，6月新上市的蜂鳥「CLBCU」，自上市以來，配合樂天女孩的環島活動等推波助瀾，兩個多月已突破8000台，創造新車亮眼佳績。而年輕人喜愛的JET車系、DRGBT與MMBCU，仍舊維持熱銷。另外，因應年底汰舊換新補助到期的議題提前開打，三陽推出「迪爵最高補助2.38萬元」，讓迪爵車系整體銷量成長46%，創下單月共領牌9924台。