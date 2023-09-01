曾擔任美國汽車製造重鎮密西根州州長的格蘭霍姆表示，在我們轉向電動車的同時，我們希望確保車廠工人能在適當的位置上轉型，沒有工人、沒有社區會被拋下。

為了迎來電動車時代，白宮正在籌劃環境規範。如果美國政府加快撥款和提供其他補貼為汽車工廠轉型生產電動車提供資金，可能有助於平息汽車製造商和美國汽車工人聯合會（UAW）的不滿。

UAW已警告急速的變化可能導致密西根、俄亥俄、伊利諾伊和印第安那等州成千上萬個工作面臨風險。

上周UAW工會成員以壓倒性多數通過決議，如果在當前的4年期合約於9月14日到期之前，仍無法就薪資與退休金計畫達成協議，將授權底特律三大車廠舉行大罷工。

美國拜登在新聞稿中表示，建設清潔能源經濟可以也應該為數十年來支撐美國經濟的汽車公司與工會工人提供雙贏的機會。

一名能源部官員表示，不會對申請這筆資金的企業提出具體的勞工規範，但勞工條件較好的項目會有較大的機會獲得政府資金。

能源部長格蘭霍姆表示，美國政府也將向國內電池製造商提供35億美元資金。

這筆120億美元促進電動車等先進車輛的資金，其中20億美元將來自於《通膨降低法案》的撥款，100億美元貸款則由能源部的「融資計畫辦公室」（Loan Program Office, LPO）提供。