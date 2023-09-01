台中高中生疑遭霸凌輕生案，針對不當管教，教育局提專審會，1日就前學務主任是否涉「停聘、解聘、不續聘」情形嚴審嚴辦，經過長達3、4個小時審議，決議對前學務主任處以停聘1年。教育局也將要求學校徹底檢討教評會審議程序，提升妥適性，盡速汰除不合時宜的校規或獎懲規定。

教育局表示，針對不當管教部分今召開專審會，會中當事人由律師陪同與會，充分表達意見，陳述自我主張或補充相關資訊提供委員參考；當事人離場後，委員經各面向審慎討論，最終決議依教師法第18條教師行為違反相關法規，認定有停聘之必要，將前學務主任停聘1年。

至於主任教官部分，教育局說明，專審會審議的對象是指具有教師身分的人員，主任教官不具教師身分，另有依法懲處的法規及管道；教育局已依據學校函報調查報告結果，召開人評會審理並決議對主任教官記過2次處分，並已報中央權責機關核定。有關學務創新人員，學校依據調查報告及其處置建議予以記過1次處分，據了解學務創新人員已申請離職。

此外，教育局要求學校徹底檢討教評會召開、審議或決議程序，提升所屬有關知能，避免造成決議「出於錯誤之事實認定」、「有違一般公認之價值判斷標準」、「法律概念與事實關係間之涵攝明顯錯誤」、「違背解釋法則」等有欠妥適而有違法之虞。

教育局也提醒學校就現行校規及學生獎懲規定詳加檢視，盡速汰除不合時宜之規定或措施，應尊重學生自主權，校園安全管理措施亦應與時俱進，符合教育基本法第8條第2項規定，以維護學生權益。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-33931885、教育部反霸凌投訴專線: 1953。