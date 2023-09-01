流亡海外數十年的泰國前總理戴克辛返回泰國，因為貪污案遭法院判處8年有期徒刑。泰國副總理威薩努證實戴克辛已經提出請求王室特赦的申請。

泰媒報導，即將卸任的泰國副總理威薩努（Wissanu Krea-ngam）昨天接受記者訪問表示，他已經收到戴克辛（Thaksin Shinawatra）請求王室特赦的申請，但因為事涉私人隱私，所以他不便透露申請內容。

他也表示，政府並沒有給予戴克辛特權，戴克辛有權申請王室特赦。威薩努日前曾指出，戴克辛可申請特赦，但如果被拒，2年內不得再提出。

戴克辛2001年2月出任泰國總理；2006年9月19日，軍方發動政變，當時在紐約出席聯合國大會的戴克辛被解職，軍方接管政府，戴克辛流亡海外。2008年戴克辛短暫返國，之後再度流亡。

泰國今年5月14日國會眾議院選舉後，和戴克辛淵源深厚的為泰黨獲得組閣機會，睽違15年後，戴克辛22日上午再度返抵泰國，抵達曼谷廊曼機場（Don Mueang）後由執法人員陪同前往最高法院。戴克辛因多起貪污案被判10年有期徒刑，合併執行8年，隨後被送往曼谷監獄（Bangkok Remand Prison）。

但戴克辛入監不到1天，司法部矯正署23日凌晨便因為戴克辛因為出現失眠、胸口緊繃、高血壓以及低血氧等症狀，讓戴克辛轉往設備較佳的警察醫院（Police General Hospital）。

對於外傳戴克辛已從警察醫院轉院去更豪華的醫院，威薩努澄清戴克辛目前仍在警察醫院治療中。（編輯：陳承功）1120901