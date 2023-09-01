彰化一名房東，將房子出租給林姓房客後，將房子給另一名林姓女子，未料租屋一個月後，林女卻在屋內自殺身亡，房東認為房子因此變成凶宅，要求男房客及女子兒子須賠償減損價值120萬，但法官審理後認定，死者自殺行為並非故意損害房東財產利益，且房東使用功能未減損獲破壞，因此判免賠。

根據判決書，房東控訴，林男從111年7月9日起以每月12,000元向他租房，並找來林女擔任連帶保證人，未料林女卻於8月20日自殺，讓他的房屋因此成為凶宅，日後難以出租或出售，導致交易價值減損至少120萬，因此提告要求林男及林女的兒子賠償。

法官審理後認定，自殺行為幾乎非自殺者所能自我控制，於自殺之時，僅剩存活與否之意念，何來對損害房屋價值之想像，也難以認為自殺者會對房屋貶值具有間接故意。因此並無任何事證認定林女有侵害房屋價值的狀況。

法官也認定，林女於該房屋內自殺死亡，讓房屋成為俗稱之凶宅，但她的自殺行為並未造成房屋外觀形體之毀損或實體之破壞，或使用功能之減損、喪失，難認構成民法第432條第2項、第433條規定所稱之「租賃物毀損、滅失」。因此判決男房客及死者兒子免賠。