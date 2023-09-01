市議員施乃如向市府索討紀錄，市府竟回只是視察非會勘，所以沒有紀錄，她批這簡直是在玩文字遊戲。（施乃如提供／王惠慧新竹傳真）

新竹市府日前宣布在東區推出關埔安心通學專車，但市議員施乃如指出，她多次反映南區通學專車需求遭低估，今年6月質詢時市長高虹安承諾調查，但遲仍未提出具體辦法，她認為市府做法並不公平，應落實調查全市需求，專車規劃不該獨厚特定地區。

施乃如指出，市府日前宣布東區「關埔安心通學專車」上路，承諾每位學生僅需支付單趟15元費用，其餘由市府吸收負擔，消息一出立刻引發其他區家長不滿，尤其是成德高中新學期校車車資相較前一學期暴漲，更顯待遇不公平。

施乃如曾多次提案，要求市府推動全區通學專車計畫，她也在今年6月質詢時向市長高虹安提及，南區通學專車政策在需求調查階段，因為調查方向錯誤，導致需求被明顯低估，甚至與關埔地區相比，育賢國中每日票價負擔超過8倍，質疑是差別待遇。

高虹安當時承諾立即啟動調查，市府今年6月21日也曾率團曾到明湖里公車站點視察，但施乃如說，後續她向市府索討紀錄，市府竟回只是視察非會勘，所以沒有紀錄，她批這簡直是在玩文字遊戲。

施乃如指出，面對南區學生通學需求，市府始終不願提出到底要怎麼處理，是否開辦專車仍是未知數，學童與家長只能持續遙遙無期的等待。

施乃如也呼籲高虹安「做全新竹市人的市長」，通學需求絕非關埔地區獨有，南區學童與家長也還在等待市府的決心與行動，她強調全新竹市學校有專車需求者，都應一視同仁，不要再有獨厚特定地區的專車規劃，盼市府落實調查全區通學專車需求，積極啟動具體規劃。

對此，市府教育處表示，因今年6月21日現場勘查73路、5602線、5603線公車上學時段尚有空座位，當時現場學生搭乘情形未如預期壅擠，已請學校重新調查學生通學搭公車人數及需求，以了解實際狀況並滿足學生通學所需，讓學生安心、家長放心。