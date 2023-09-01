全國同步肅槍掃黑展開，台中警方將「打野味查黑槍」列肅槍重點工作之一。豐原分局8月22日查獲神岡區逃逸外勞租屋處，有1把火藥長獵槍及鋼珠霰彈200多發，阮嫌供稱，因愛吃飛鼠才購買有殺傷力長槍，警依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》移送偵辦。

豐原分局接獲線報，30歲阮姓男子因繳不出房租且人失蹤，又經常持獵槍上山打野味，令警方不敢掉以輕心，遂持檢方核發的搜索票前往其租屋處搜查，結果意外搜出1把土製的長75公分霰彈獵槍及200多發霰彈。

警方調查，阮姓男子為逃逸外勞，常到東勢、新社山上打零工又是原住民鄉，有山有水的地理環境，野生動物生態十分豐富，加上阮男愛野味，常持獵槍上山打獵，因此警方也將該區打野味列為肅槍重點工作之一。

警方指出，肅槍掃黑專案計查獲詐欺集團計19件102人，查扣不法所得總價值計1951萬餘元、攔阻被害人匯款計56件5713萬餘元。

另治平專案4件29人及違反槍砲彈藥刀械管制條例案6件7人，查扣非制式槍枝8支、模擬槍1枝、子彈245顆及金屬棍棒1枝、行動電話17支、員工清冊、薪資單以及現金114萬餘元等證物，並依違反詐欺罪、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例等罪移送。