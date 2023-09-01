曾昱山參與學校族語戲劇的演出，共同學習排灣族語及文化。(屏縣府提供)

教育部日前公布「112年度校長領導卓越獎」名單，屏東縣三地門鄉青山國小校長曾昱山以卓越領導表現脫穎而出，榮獲全國優秀校長殊榮。

青山國小秉持尊重部落文化、豐富課程理念，曾昱山堅持「建立在地情感的教育，讓孩子有感，生命就有力量」，依此理念以山川、自然、土地、文化為基礎，引領學校打造一個優質的學習環境，將在地文化融入課程，讓學生從山水間汲取智慧，成為終身學習者。

曾昱山堅信部落教育的永續經營是至關重要，他提出「重啟CAVAK蘊青山0.1的不凡未來」領導方案，強調建立在地情感的教育，通過與教師合作重新思考課程價值，將民族文化、科技數位和閱讀融入教學，培養孩子在解決問題中成為終身學習者，實現了教育的全面發展。

屏東縣政府教育處長楊英雪表示，青山國小推動的教育模式，展現對孩子未來成長極大關懷，同時也積極推動原民教育，為屏東縣的全民原教作出卓越貢獻。

她強調，屏東縣校長們都很努力，也都各具不同領導特色，期待校長能繼續以創新理念和領導，推動屏東教育的發展、點亮屏東，讓屏東孩子在豐富、多元與創新的學習環境中茁壯成長，為屏東教育創造更美好的未來。