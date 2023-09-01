台中捷運8月份月運量114萬3199人次，日均運量3萬6877人次，均創歷史新高。中捷公司表示，因通勤月票帶動搭乘，捷運綠線運量已連續2個月刷新紀錄，開學後，學生族群回流，預期將再推升運量。

中捷公司分析指出，台中市公共運輸定期票是全國最便宜的方案，7月正式上路後，捷運定期票使用人次顯著成長，7月使用人次為24萬6151人次，8月在中捷舉辦「懂搭，懂懂搭」周周抽大獎及交通局與自然科學博物館合辦的「威利在哪裡？博物館大揭祕」活動催化下，定期票增加至28萬2841人次，較7月成長14.9％，占整體運量則達24.7％，顯示定期票使用者已成為中捷穩定且忠實的旅客。

中捷公司說明，學生一向是捷運的重要客群，捷運儼然成為沿線學校的校車，開學後，學生加入搭乘行列，預期9月整體運量及定期票運量均將成長。為因應開學人潮，今天起加密平日班距，尖峰時段為6分鐘，離峰時段為9分鐘，歡迎旅客多加利用。