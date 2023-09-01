新北市府文化局每年規劃社造補助計畫，今年選中致力於推廣動物平權的動物福利行動藝術家林宗北，由林宗北串聯永和22店家，繪製發表友善動物店家地圖，希望藉由插畫作品向社區推廣動物平權的同理心。

新北市文化局長張䕒育表示，談到多元平權，「大家習慣將重點擺在族群文化、母語方言或無障礙等議題」，但環保意識逐漸抬頭，動物權的課題也慢慢備受重視，「加上林宗北在社區推廣動物生命平權的理念，可以讓多元文化的領域更加完整」。

目前在社區大學教授插畫課的動物福利行動藝術家林宗北，常以可愛動物為創作主題。他過去從事廣告創意工作，因工作壓力等因素，毅然離職後前往屏東保育類野生動物收容中心蹲點，用畫筆紀錄保育類動物。

在授課時，林宗北常帶著學生訪查友善動物店家、參訪NGO組織，認識中途照顧工作、動物救援管道，他也因此觀察到都會區的浪浪貓狗們，經過人們隨意餵養後，反而引發環境髒亂，導致其他居民的排斥感，將對環境髒亂的憤怒發洩在小動物身上，「這對動物來講是不公平的」。

林宗北指出，要解決流浪動物，真正的解決之道是從源頭著手，乾淨餵養，實踐領養不棄養，「希望能朝著人與自然和諧共生的里山願景前進，讓人與動物都可享有平等尊嚴，不被濫用與虐待」。

林宗北說，他希望持續透過插畫為動物發聲，用最輕鬆入門的方式，帶大家慢慢認識人與動物、生態環境保育之間的各種課題。