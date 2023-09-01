天使輪沉沒高雄港外海。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

帛琉籍貨櫃船「天使輪」沉沒後，貨櫃、油汙汙染問題及當地漁民嚴重損失。由於該船的保險公司為挪威HYDOR公司，事發後保險公司未出面處置天使輪沉沒事故及參與應變作業，航港局已將HYDOR公司列為警示名單，並要求該保險公司應積極處理，如果仍持續消極面對，不排除將該公司列為黑名單，所有投保該保險公司的商船將不得進入我國7大國際商港。

7月21日於高雄外海沉沒的帛琉籍貨櫃船「天使輪」，港務公司、海委會海保署、海巡署、農業部漁業署及地方政府等相關單位均全力投入應變作業，但天使輪船東和保險公司態度都相當消極。交通部航港局指出，應變過程中天使輪的保險公司未出面處置，直到嚴正要求後，保險公司才參與應變會議，但仍片面主張保險契約無效。

航港局表示，HYDOR公司雖然片面主張保險無效，但於法律關係及相關責任尚未釐清確認前，該局要求保險公司仍應克盡責任，對於事故造成的油汙、空櫃漂流及漁民損失等問題應積極處置。

航港局進一步說明，已將HYDOR公司列為警示名單，如果投保該保險公司的商船申請進出我國港口，將逐一審核保單條款，如經審查無疑義始同意進出港。航港局已請港務公司要求船東及保險公司參與應變作業，未來也將檢視保險公司面對及處置問題的態度是否改善，否則不排除將HYDOR公司改列為黑名單，所有投保該保險公司的商船將不得進入我國7大港口，航港局呼籲，航商業者應審視評估是否投保已列為警示名單的HYDOR保險公司，避免進港權益受損。