為強力壓制黑道幫派囂張氣焰、肅清國內各式非法槍械、打擊詐騙猖獗、淨化選前治安，警政署於8月21日至8月30日實施全國同步「檢肅非法槍械」、「掃黑」及「打詐」專案行動。台中市警於本次專案期間，查緝成效顯著，消弭涉槍暴力刑案危機、保護民眾免於遭受毒品及詐騙集團荼毒，進而守護民眾生命及財產安全，對淨化選前治安貢獻卓著。

台中警查扣非制式槍枝、子彈、金屬棍棒、行動電話等證物，並依違反詐欺罪、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，移送地檢署偵辦。（照片 / 劉詠韻翻攝）

根據績效回報統計，台中市警此次專案行動中一共查獲詐欺集團計15件，並將70人逮捕歸案，查扣不法所得總價值計752萬，攔阻被害人匯款計56件（5,713萬）。另，台中警同時查獲治平專案4件，涉案29人；違反槍砲彈藥刀械管制條例案6件，涉案7人；查扣非制式槍枝8支、模擬槍1枝、子彈245顆及金屬棍棒1枝、行動電話17支、員工清冊、薪資單以及現金114萬餘元等證物，並依違反詐欺罪、槍砲彈藥刀械管制條例、組織犯罪防制條例、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌，移送地檢署偵辦。

8月24日，第二分局追查溯源槍砲案件，與雲林縣警方成立專案小組，鎖定李、許2名嫌犯查緝到案。另，警方也從老舊廢棄四合院後方空地草叢深處，起獲嫌犯所藏匿自行改造非制式衝鋒槍1枝、改造手槍3枝、長槍子彈30顆及手槍子彈157發。

8月25日，第二分局因偵辦詐騙集團假冒證券商與銀行，以交友軟體或手機簡訊散佈投資訊息，策劃騙局引誘民眾投資，甚至教導被害人至銀行匯款，並對行員謊稱用作「客支付貨款」、「裝潢款」。當被害人欲獲利出金時，「客服專員」即表示需再繳交保證金、手續費等手法再次行騙；經專案小組追查金流溯源，再查獲陳嫌等5人到案。

8月27日，第四分局破獲以陳某為首的暴力集團，並以暴力討債等手法強押、恐嚇被害人，經警方檢肅到案，全案依組織犯罪防制條例、妨害秩序、妨害自由、恐嚇取財等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

第六分局聯手刑事警察大隊偵一隊，查獲余嫌車上藏有非制式槍枝等證物。（照片 / 劉詠韻翻攝）

8月29日，第六分局聯手刑事警察大隊偵一隊，待接獲線報溯源槍械毒品案後，持搜索票前往苗栗縣公館鄉執行搜索，查獲余嫌車上藏有非制式槍枝1支、子彈21顆、海洛因25包、安非他命62包、封口機、電子磅秤及夾鏈袋1批等證物。

豐原分局接獲線報，後循線從神岡區一處租屋查獲長槍1支、器械一批。該案經報請檢察官，後受指揮於8月22日查獲越南籍阮姓逃逸移工到案，阮嫌供稱，購買該支長槍是為在山區打獵時使用。

局長李文章表示，台中市警局將持續透過強勢執法，建立犯罪通報網絡，全力打擊不法，讓黑道分子銷聲匿跡、掃除非法槍械等亂源，賡續要求所屬單位秉持「7328警政策略」滾動各項治安維護措施。